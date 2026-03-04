Inscription
#Manga

Blade & Bastard Tome 1

Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin

Dans les profondeurs du " donjon ", où les aventuriers bravent les monstres à la recherche de richesses, un groupe découvre un jour le corps sans vie d'un homme dans une zone pourtant considérée comme inexplorée. Ce cadavre, dénommé Iarumas, est ramené d'entre les morts mais n'a aucun souvenir de sa vie précédente... Prêt à tout pour découvrir qui il est, il devient collecteur de cadavres dans le donjon. Méprisé par beaucoup pour ce travail, Iarumas accomplit ses expéditions seul, jusqu'au jour où il croise la route de Garbage, une jeune esclave aux fabuleux talents d'épéiste. Mais la mystérieuse guerrière a tout d'un animal sauvage et ne communique que par des grognements. Bizarrement attachée à Iarumas, elle se met à le suivre partout, au grand dam de celui-ci ! Elle pourrait cependant se révéler une bien meilleure alliée qu'il n'aurait pu l'imaginer...

Par Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin
Chez Pika Edition

|

Auteur

Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Blade & Bastard Tome 1

Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin trad. Mathilde Tamae-Bouhon

Paru le 04/03/2026

182 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791043301681
