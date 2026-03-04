Inscription
#Essais

Jenna Ortega

Katherine Quénot

ActuaLitté
ICONIC, la collection de lecture jeunesse sur les superstars de la pop ! Quatrième d'une joyeuse fratrie de six enfants, Jenna Ortega apparaît à la télévision dès l'âge de 6 ans. Mais pas question pour ses parents de lui accorder le moindre traitement de faveur. Les auditions, les tournages et les rôles ? Oui... à condition de toujours obtenir de bonnes notes à l'école ! EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche sur des moments forts de la vie de l'actrice - 10 citations inspirantes - 1 filmographie - 1 quiz - 1 lexique

Par Katherine Quénot
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Katherine Quénot

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Cirque, cinéma

Jenna Ortega

Katherine Quénot

Paru le 04/03/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

9791042904159
