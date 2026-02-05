De frissonnantes réécritures de légendes parfois connues, parfois oubliées, mais qui ne laisseront pas indifférent. Ashley découvre des cartes ensorcelées qui détiennent le pouvoir de réaliser des voeux. Lorsqu'elle tente de séduire un garçon de sa classe à l'aide de cette sorcellerie occulte, Ashley touche à l'interdit. Elle réveille une histoire enfouie depuis des années. Ses cartes, qu'elle garde précieusement cachées, pourraient-elles tomber entre de mauvaises mains ? Un vent chargé de magie se lève. Les sorciers de la Beauce devront bientôt révéler leurs vrais visages.