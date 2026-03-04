"Tout le monde déteste les banques" Au début, il y a eu ces graffitis qui sont apparus sur les murs du quartier : les chiffres 10 et 15, en gros caractères rouges. L'agent du FBI Jarett Boskovich y a d'abord vu le signe d'un gang. Puis il y a eu les SMS annonçant "l'arrivée du 10 15" reçus par des centaines, puis des milliers de personnes. La police de New York a d'abord cru à un coup marketing. Puis il y eu la disparition d'une femme à Brooklyn, enlevée chez elle, les chiffres 10 et 15 tagués à la peinture rouge sur le mur de sa chambre. Puis les vidéos. Puis d'autres enlèvements dans onze autres états. Mais que signifient ces chiffres ? Et qui se cache derrière une offensive d'une telle ampleur ? Jarett Boskovich doit le découvrir. Il n'a pas le choix. Plus personne n'a le choix. La mystérieuse opération pourrait bien viser l'effondrement du système financier mondial.