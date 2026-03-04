Inscription
10 15

David Parry

ActuaLitté
"Tout le monde déteste les banques" Au début, il y a eu ces graffitis qui sont apparus sur les murs du quartier : les chiffres 10 et 15, en gros caractères rouges. L'agent du FBI Jarett Boskovich y a d'abord vu le signe d'un gang. Puis il y a eu les SMS annonçant "l'arrivée du 10 15" reçus par des centaines, puis des milliers de personnes. La police de New York a d'abord cru à un coup marketing. Puis il y eu la disparition d'une femme à Brooklyn, enlevée chez elle, les chiffres 10 et 15 tagués à la peinture rouge sur le mur de sa chambre. Puis les vidéos. Puis d'autres enlèvements dans onze autres états. Mais que signifient ces chiffres ? Et qui se cache derrière une offensive d'une telle ampleur ? Jarett Boskovich doit le découvrir. Il n'a pas le choix. Plus personne n'a le choix. La mystérieuse opération pourrait bien viser l'effondrement du système financier mondial.

Par David Parry
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

David Parry

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

10 15

David Parry

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

ActuaLitté
9791042903558
© Notice établie par ORB
