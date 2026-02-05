On the Edge

"Ce sera lui et moi contre le reste du monde". Patineuse de haut niveau, Olivia a tout donné pour réaliser son rêve : participer aux championnats du monde de patinage artistique. Mais lors de la compétition, elle se blesse gravement et doit mettre sa carrière sur pause. Animée par une détermination sans faille, Olivia se jure de revenir sur la glace et de prendre sa revanche. De son côté, Sam, patineur expérimenté, emménage à Denver. Il s'est récemment séparé de sa coéquipière, mais est bien décidé à trouver la perle rare pour remporter les médailles qu'il a toujours convoitées. "On peut y arriver tous les deux. Ensemble". Olivia décide de chausser à nouveau ses patins pour former un couple avec Sam, qui se révèle être un binôme aussi talentueux qu'exigeant. Entre eux, la glace craque à chaque entraînement. Olivia doit en effet avancer avec ses traumatismes, les provocations de son partenaire, leur attirance mutuelle et les désillusions de ce sport exigeant... Le retour à la compétition s'annonce riche en rebondissements.