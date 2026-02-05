Inscription
#Roman francophone

On the Edge

Sarah Meiane

ActuaLitté
"Ce sera lui et moi contre le reste du monde". Patineuse de haut niveau, Olivia a tout donné pour réaliser son rêve : participer aux championnats du monde de patinage artistique. Mais lors de la compétition, elle se blesse gravement et doit mettre sa carrière sur pause. Animée par une détermination sans faille, Olivia se jure de revenir sur la glace et de prendre sa revanche. De son côté, Sam, patineur expérimenté, emménage à Denver. Il s'est récemment séparé de sa coéquipière, mais est bien décidé à trouver la perle rare pour remporter les médailles qu'il a toujours convoitées. "On peut y arriver tous les deux. Ensemble". Olivia décide de chausser à nouveau ses patins pour former un couple avec Sam, qui se révèle être un binôme aussi talentueux qu'exigeant. Entre eux, la glace craque à chaque entraînement. Olivia doit en effet avancer avec ses traumatismes, les provocations de son partenaire, leur attirance mutuelle et les désillusions de ce sport exigeant... Le retour à la compétition s'annonce riche en rebondissements.

Par Sarah Meiane
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Sarah Meiane

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Romance sexy

On the Edge

Sarah Meiane

Paru le 05/02/2026

668 pages

L'opportun (Editions de)

18,90 €

ActuaLitté
9782386710865
