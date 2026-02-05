Inscription
#Imaginaire

Minuit au bal des victimes

Charlotte Stéphan Boëssé

"Etre une femme est un combat. Peindre en est un autre. Les deux ne concordaient pas". Timide et réservée, Daphné consacre tout son temps à l'étude de son peintre favori, Valentin de Blois. Lorsqu'un soir, en pleine séance de révisions au musée, la jeune femme se retrouve aspirée dans l'un des tableaux, tout son monde bascule. Elle atterrit en 1796 et découvre que l'artiste qu'elle admire tant est en réalité une femme, Valentine Desmarais, obligée de se travestir pour avoir accès à la reconnaissance de ses pairs dans une société qui tient les femmes à l'écart. Si, au départ, Daphné fait tout son possible pour retourner à son époque, elle s'attache bien vite à Valentine, et s'implique de plus en plus dans son combat d'artiste, déterminée à ce qu'elle passe à la postérité en tant que femme. C'est au coeur d'une période instable, où amour et trahison se confondent, que Daphné et Valentine vont, ensemble, tenter de changer le cours de l'histoire... sans jamais soupçonner le prix qu'elles devront payer.

Minuit au bal des victimes

Charlotte Stéphan Boëssé

Paru le 05/02/2026

408 pages

Solleyre

18,90 €

9782386670084
