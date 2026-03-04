"Un chardonneret ne tombe pas. Il vole". La guerre a éclaté entre Annwyn et Orea, mais ce n'est pas la seule bataille qui se joue. Slade est prêt à tout pour retourner au royaume des faes afin de retrouver Auren, qui est retenue prisonnière là-bas. De son côté, Auren a perdu la mémoire à cause d'un sortilège lancé par le Carrick, l'ennemi de sa famille. Pour garder le pouvoir, il tente de détruire son héritage. Pourtant, c'est lui qui semble ignorer une chose essentielle : la magie ancestrale qui unit Auren et Slade. On ne peut jamais vraiment être perdu quand deux âmes sont liées.