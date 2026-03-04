Inscription
#Imaginaire

Goldfinch

Raven Kennedy

ActuaLitté
"Un chardonneret ne tombe pas. Il vole". La guerre a éclaté entre Annwyn et Orea, mais ce n'est pas la seule bataille qui se joue. Slade est prêt à tout pour retourner au royaume des faes afin de retrouver Auren, qui est retenue prisonnière là-bas. De son côté, Auren a perdu la mémoire à cause d'un sortilège lancé par le Carrick, l'ennemi de sa famille. Pour garder le pouvoir, il tente de détruire son héritage. Pourtant, c'est lui qui semble ignorer une chose essentielle : la magie ancestrale qui unit Auren et Slade. On ne peut jamais vraiment être perdu quand deux âmes sont liées.

Par Raven Kennedy
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Raven Kennedy

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Goldfinch

Raven Kennedy trad. Caroline de Hugo

Paru le 04/03/2026

752 pages

Hugo et Compagnie

21,95 €

ActuaLitté
9791042900342
© Notice établie par ORB
plus d'informations

