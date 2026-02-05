Inscription
#Essais

La collaboration virtuelle à l'international

Anne Bartel-Radic, Danielle A. Taylor

Les technologies numériques ont révolutionné les possibilités de collaboration à l'international : plus besoin de se retrouver physiquement pour travailler ensemble. Les équipes internationales virtuelles sont devenues omniprésentes dans les entreprises et organisations internationales. La collaboration internationale prend aussi d'autres formes dans des collectifs plus ouverts comme les communautés virtuelles. Ces équipes et communautés se caractérisent par une forte diversité culturelle et linguistique. En s'appuyant sur trois cas réels, ce livre se penche sur les processus de fonctionnement et pratiques de management de la collaboration virtuelle. Il interroge notamment les notions de distance et de diversité et leurs conséquences en termes de cohésion, de confiance ou encore d'identité partagée. Il aborde ainsi les bénéfices, mais aussi les limites de la collaboration à distance, et donne de nombreuses clés pour les surmonter. Ce livre offre aux responsables et aux membres des équipes et communautés virtuelles des clés de compréhension pour décoder les dynamiques collectives. La mise en oeuvre d'une organisation et de stratégies de communication appropriées permet de créer des équipes et communautés internationales virtuelles durablement performantes. Destiné aux managers et membres d'équipes et de communautés virtuelles internationales, aux consultants et dirigeants d'entreprises, ainsi qu'aux professeurs et étudiants en écoles de commerce ou à l'université, ce livre permettra de mieux comprendre la collaboration virtuelle.

Chez EMS éditions

|

EMS éditions

Management international

Paru le 05/02/2026

184 pages

19,50 €

9782386303302
