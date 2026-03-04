Inscription
#Manga

Battle Game in 5 Seconds Tome 1 . Edition limitée

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako

ActuaLitté
Le nouveau grand manga d'action de Doki-Doki ! Attention, combat dans 5, 4, 3... . Akira est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans les griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons d'infortune et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre nouveau. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentations et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ces nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui les retient captifs. Ses armes : un pouvoir que personne n'attend et un sens de la stratégie hors du commun. Mais attention, pour tous les participants, le danger peut survenir à tout moment... Préparez-vous ! Combat dans 5, 4, 3...

Par Saizou Harawata, Kashiwa Miyako
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Battle Game in 5 Seconds Tome 1 . Edition limitée

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako trad. Pascale Simon

Paru le 04/03/2026

194 pages

Bamboo Editions

3,00 €

ActuaLitté
9791041118595
© Notice établie par ORB
