Witches of the past

Et si vos rêves vous ramenaient à une époque où être une femme pouvait vous coûter la vie ? Depuis quelques temps, toutes les nuits, Anastasia rêve d'une femme différente. Toujours en 1692, pendant les procès des sorcières de Salem. Des visages qu'elle ne connaît pas, les flammes d'un bûcher où elle se trouve ressenties jusque dans sa chair... et des marques qui apparaissent au réveil, comme si ces vies avaient été les siennes. Troublée, elle se tourne vers une guérisseuse énigmatique qui possède une boutique ésotérique où le passé semble encore vibrer. Ce qu'elle découvre va ébranler ses certitudes, réveiller des souvenirs de moments qu'elle n'a pourtant jamais vécus et l'entraîner bien au-delà de ce qu'elle pensait réel. Entre mystères, sororité et quête spirituelle, Anastasia devra affronter les ombres d'hier pour espérer comprendre qui elle est... et ce qu'on attend d'elle.