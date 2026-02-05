Astro Crush

Tu as un crush ? Tu veux savoir qui pense à toi ? Tu as des questions sur ton avenir sentimental ? Alors ces cartes sont faites pour toi ! Connue pour ses guidances amoureuses toujours justes, Cindy Leon, artiste peintre et autrice suivie par plus de 440 K abonnés, a créé cet oracle afin de répondre à toutes les questions de ton coeur ! A utiliser seul ou en complément du premier coffret à succès, cet oracle te guidera que tu sois novice ou experte. Il t'invite à explorer univers intense et surprenant qui révélera tout ce que tu dois savoir sur ta vie sentimentale. Ce coffret contient : - Un livre de 144 pages expliquant les messages des cartes ; - 12 cartes Signes astrologiues pour cerner les énergies de ton/ta crush ; - 40 cartes Messages pour décrypter ses intentions ou tes propres blocages.