#Manga

Cats and Dragon Tome 1

Amara

ActuaLitté
Une saga feel-good de chats magiques, élevés par un dragon un peu félin ! Au coeur d'une forêt magique, un dragon cracheur de feu vit paisiblement entouré de chats. Orphelin dès l'éclosion, il fut recueilli et élevé par une chatte comme l'un des siens. Devenu adulte, il veille désormais sur les générations successives de félins qui l'appellent affectueusement "tonton ailé". Ce protecteur aux allures terrifiantes dissimule en réalité un coeur tendre. Il n'a de cesse, en effet, de s'inquiéter pour ces boules de poils qui ont un goût prononcé pour l'aventure et le danger. Marqué par un passé douloureux qui nourrit sa méfiance envers l'humanité, il découvrira peu à peu, à travers les péripéties de ses petits félins, que tous les humains ne sont pas à craindre. Une histoire empreinte de chaleur, de mystère et de douce mélancolie.

Par Amara
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Amara

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Cats and Dragon Tome 1

Amara

Paru le 04/03/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

ActuaLitté
9791041114641
