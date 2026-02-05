Inscription
#Imaginaire

Au Nord est la Nuit

Gaspard Houi, Emily Rath

ActuaLitté
Les dieux se sont tus... Nous avons été abandonnés. Dans les contrées reculées de la Finlande sauvage, les dieux semblent avoir abandonné les humains. Pour Siiri et Aina, amies d'enfance inséparables, l'arrivée de l'hiver promet de dures privations, et les rumeurs qui courent sur la disparition de plusieurs filles des environs assombrissent encore ce long crépuscule. Lorsqu'elles sont attaquées par un être maléfique qui n'est autre que la déesse du royaume des morts, Siiri assiste impuissante à l'enlèvement d'Aina. Prisonnière d'un funeste destin, cette dernière doit déjouer les pièges de la cruelle Reine-Sorcière pour s'échapper. Pendant ce temps, Siiri remue ciel et terre pour sauver son amie, cheminant vers le nord en quête du chaman légendaire qui pourra l'aider. Mais cet hiver n'a pas livré tous ses secrets, et les desseins des dieux sont aussi noirs que la nuit...

Par Gaspard Houi, Emily Rath
Chez Sabran

|

Auteur

Gaspard Houi, Emily Rath

Editeur

Sabran

Genre

Fantasy

Retrouver tous les articles sur Au Nord est la Nuit par Gaspard Houi, Emily Rath

Commenter ce livre

 

Au Nord est la Nuit

Emily Rath trad. Gaspard Houi

Paru le 05/02/2026

608 pages

Sabran

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782385601706
