Dans un archipel très lointain, la lumière tamisée du matin traverse une vitrine, éclaire des grimoires poussiéreux ainsi que d'énigmatiques flacons posés sur des étagères à deux doigts de s'effondrer. Au coeur de ce désordre, se trouve une multitude de fleurs fabuleuses : plantes à têtes de serpents, tulipes qui vous saluent sur votre passage ou encore nénuphars volants. C'est de cette boutique de fleurs un peu folle, " Plantasia ", dont s'occupent Aurore et Lily, deux jeunes soeurs sorcières. La première prend très au sérieux ce travail et se désespère des maladresses de sa cadette, une véritable pile électrique ! Quand elles ne sont pas à la boutique, les deux soeurs s'envolent sur leurs balais vers d'autres îles pour trouver de nouvelles espèces végétales magiques... Au cours d'une de ces escapades, elles tombent sur un bonsaï très affaibli. C'est une plante " alpha ", dont la vitalité de la forêt entière dépend : si elle se meurt, c'est toute la faune et la flore qui sont menacées... Qui est l'origine de ce mal qui menace la nature d'extinction ? Les petites sorcières sauront-elles contrer la catastrophe ?