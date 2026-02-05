Inscription
#Roman francophone

Odette et le mystère de l'île de Pâques

Isabelle Artus

Malgré sa peur de l'avion, Odette vole au secours de son unique petite-fille qui a hérité d'un vaste domaine agricole en Patagonie et doit gérer des problèmes de troupeau malade. Accompagnée de son fidèle Maurice, chauffeur de taxi à la retraite, l'extravagante octogénaire se lance dans un périple qui la conduit de la pampa chilienne à l'île de Pâques. En route, elle rencontre des narcos bien élevés, un énigmatique bagagiste mapuche et un chamane guérisseur. Sur l'île la plus isolée du monde, peuplée de statues géantes dont on ignore l'origine, Odette va se confronter aux rituels insulaires qui vont bouleverser ses certitudes. Sur fond de paysages grandioses et de mystères ancestraux, Isabelle Artus tire les fils d'un roman choral riche en rebondissements, mêlant enquête familiale, histoire d'amour et quête d'identité. "ODETTE, C'EST LA GRAND-MERE QU'ON AIMERAIT TOUS AVOIR : ADORABLE, ELEGANTE, INTELLIGENTE ET DRÔLE ! " @camillecolva_autrice Journaliste dans la presse féminine puis rédactrice en chef à Psychologies Magazine, Isabelle Artus se consacre aujourd'hui à l'écriture. Elle a écrit plusieurs romans, dont les bestsellers La Petite Boutique japonaise et Odette et le taxi jaune. Avec Odette et le mystère de l'île de Pâques, elle revient avec une nouvelle aventure d'Odette, l'octogénaire la plus haute en couleurs de Paris, qui peut se lire indépendamment.

Par Isabelle Artus
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Isabelle Artus

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Odette et le mystère de l'île de Pâques

Isabelle Artus

Paru le 05/02/2026

323 pages

Charleston éditions

19,00 €

9782385293260
