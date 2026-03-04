Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

C'est l'histoire d'un lion...

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'un lion, hon hon... Dès les premiers mots, on retrouve avec bonheur le rythme, le ton et la forme qui ont fait le succès de cette série de trois livres, qui s'enrichit donc ici d'un quatrième, douze ans après la parution du premier. Cette fois, c'est le lion qui se réveille sans sa crinière et part à sa recherche, sollicitant, comme dans les autres livres, les animaux ses voisins. Les uns après les autres, ils se moquent de lui et le tournent en ridicule. Pauvre roi des animaux, il a totalement perdu son panache ! Mais sa gentillesse inattendue lui fera trouver in fi ne une amie pour de bon (pourtant coupable du vol de la sacro-sainte crinière de ce faux Samson) - avant qu'un grand vent n'emporte à nouveau la coiffure royale, invitant à relire toute l'histoire... depuis le début !!!

Par Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est l'histoire d'un lion... par Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

Commenter ce livre

 

C'est l'histoire d'un lion...

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

Paru le 04/03/2026

40 pages

Sarbacane Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040807865
9791040807865
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.