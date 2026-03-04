C'est l'histoire d'un lion, hon hon... Dès les premiers mots, on retrouve avec bonheur le rythme, le ton et la forme qui ont fait le succès de cette série de trois livres, qui s'enrichit donc ici d'un quatrième, douze ans après la parution du premier. Cette fois, c'est le lion qui se réveille sans sa crinière et part à sa recherche, sollicitant, comme dans les autres livres, les animaux ses voisins. Les uns après les autres, ils se moquent de lui et le tournent en ridicule. Pauvre roi des animaux, il a totalement perdu son panache ! Mais sa gentillesse inattendue lui fera trouver in fi ne une amie pour de bon (pourtant coupable du vol de la sacro-sainte crinière de ce faux Samson) - avant qu'un grand vent n'emporte à nouveau la coiffure royale, invitant à relire toute l'histoire... depuis le début !!!