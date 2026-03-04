Code Petite Sirène

Lorsqu'une agente secrète danoise appelle Pierre Bayard et Edith à la rescousse pour trouver le secret caché entre les pages du célèbre conte La Petite Sirène, les deux acolytes ne peuvent résister à l'appel de l'enquête littéraire. Bravant leur interdiction d'exercer et accompagnés de Bas-de-Casse, les voilà partis pour New York à bord d'un paquebot pour élucider l'énigme ! Resté à terre, Minuit-Pile voit de son côté les anomalies se multiplier : livres inexistants qui continuent à apparaître, articles mentionnant un drôle de Pierre Bayard... Que se trame-t-il avec le célèbre enquêteur ? Cap sur les mystères qui s'épaississent autour de la fine équipe de détextives !