X-Men N° 29 . Edition collector

Wolverine et Ransom traquent un légendaire ennemi des X-Men. Phénix doit prendre une décision impossible concernant sa soeur. Laura Kinney cherche un remède à la maladie qui ronge Gabby, malgré son pouvoir guérisseur. Magie se retrouve à protéger l'un de ses adversaires. Wolverine s'élance dans une aventure en solo, brutale et horrifique. Et nous retrouvons Magnéto. Sommaire un peu particulier pour ce nouvel opus de X-MEN, qui réunit des récits extraits des one-shots Tooth & Claw, The Undertow et Savage Wolverine. Publiées à l'origine en version numérique dans le cadre de Marvel Unlimited, ces histoires sont inédites en version papier. Elles constituent la moitié de cet album.
Par
Gail Simone, Erica Schultz, Ashley Allen Chez
Panini comics
