Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Comics

X-Men N° 29 . Edition collector

Gail Simone, Erica Schultz, Ashley Allen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Wolverine et Ransom traquent un légendaire ennemi des X-Men. Phénix doit prendre une décision impossible concernant sa soeur. Laura Kinney cherche un remède à la maladie qui ronge Gabby, malgré son pouvoir guérisseur. Magie se retrouve à protéger l'un de ses adversaires. Wolverine s'élance dans une aventure en solo, brutale et horrifique. Et nous retrouvons Magnéto. Sommaire un peu particulier pour ce nouvel opus de X-MEN, qui réunit des récits extraits des one-shots Tooth & Claw, The Undertow et Savage Wolverine. Publiées à l'origine en version numérique dans le cadre de Marvel Unlimited, ces histoires sont inédites en version papier. Elles constituent la moitié de cet album.

Par Gail Simone, Erica Schultz, Ashley Allen
Chez Panini comics

|

Auteur

Gail Simone, Erica Schultz, Ashley Allen

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur X-Men N° 29 . Edition collector par Gail Simone, Erica Schultz, Ashley Allen

Commenter ce livre

 

X-Men N° 29 . Edition collector

Gail Simone, Erica Schultz, Ashley Allen

Paru le 04/03/2026

176 pages

Panini comics

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143370
9791039143370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.