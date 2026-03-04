X-Men N° 29 . Edition collector

Wolverine et Ransom traquent un légendaire ennemi des X-Men. Phénix doit prendre une décision impossible concernant sa soeur. Laura Kinney cherche un remède à la maladie qui ronge Gabby, malgré son pouvoir guérisseur. Magie se retrouve à protéger l'un de ses adversaires. Wolverine s'élance dans une aventure en solo, brutale et horrifique. Et nous retrouvons Magnéto. Sommaire un peu particulier pour ce nouvel opus de X-MEN, qui réunit des récits extraits des one-shots Tooth & Claw, The Undertow et Savage Wolverine. Publiées à l'origine en version numérique dans le cadre de Marvel Unlimited, ces histoires sont inédites en version papier. Elles constituent la moitié de cet album.