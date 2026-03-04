Inscription
#Comics

Le règne de Fatalis

Stefe Foxe, Benjamin Percy, Yoon Ha Lee

ActuaLitté
Les Avengers de Fatalis sont manipulés... mais par qui ? Le Hulk rouge déclenche le feu nucléaire sur la Latvérie. Qui deviendra le Sorcier Suprême d'Asgard, si ce n'est pas le Docteur Strange ? Les Thunderbolts de Bucky ont-ils encore un avenir ? Les élèves de la Strange Academy doivent affronter le jugement de Fatalis. Et c'est la fin pour l'équipe de héros asiatiques au service du maître du monde. Ce n'est pas la fin pour DOOM WORLD ni pour l'événement Le Règne de Fatalis... mais le moment est venu de conclure quatre des séries présentes depuis le premier numéro de ce rendez-vous mensuel. Le mois prochain, seuls Superior Avengers et Red Hulk se poursuivront... avec d'autres surprises à la clé !

Par Stefe Foxe, Benjamin Percy, Yoon Ha Lee
Chez Panini comics

|

Auteur

Stefe Foxe, Benjamin Percy, Yoon Ha Lee

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Le règne de Fatalis

Stefe Foxe, Benjamin Percy, Yoon Ha Lee

Paru le 04/03/2026

176 pages

Panini comics

15,00 €

9791039143349
