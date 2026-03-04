Inscription
Marvel World N° 5 . Edition collector

Ryan North, Joe Kelly, Jed MacKay

Reed Richards a découvert un terrible secret sur la prise de pouvoir de Fatalis, mais cela suffira-t-il à le renverser ? Qui est Hellgate, et pourquoi veut-il détruire Manhattan ? Spider-Man doit le découvrir. Iron Man affronte Iron Monger. Les Avengers sont enfin réunis pour combattre les Maîtres du Mal. Et pour Thor, c'est vraiment la fin. Le Règne de Fatalis bat toujours son plein, mais l'événement du mois, c'est sans aucun doute l'épisode 25 d'Immortal Thor... qui est aussi le dernier de la série ! Thor va-t-il vraiment mourir ? Une chose est sûre : ce numéro marque un tournant majeur pour le Fils d'Odin... et pour tous les dieux d'Asgard.

Chez Panini comics

Auteur

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Paru le 04/03/2026

176 pages

Panini comics

22,00 €

9791039143332
