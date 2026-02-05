Inscription
#Album jeunesse

Encore une folle semaine pour M. Dubois

Huw Lewis-Jones, Corey Egbert, InTexte

Un album rocambolesque et plein d'humour, qui se lit comme une comptine ! Ce lundi matin, M. Dubois découvre que l'ours a emprunté son vélo et les roues sont toutes tordues. Il a bien du mal à arriver à l'heure à son travail... Le mardi, il tente sans succès d'entrer dans le bus bondé... et tous les moyens de transports empruntés les autres jours de la semaine se révèlent trop petits ou trop dangereux. Heureusement, le samedi M. Dubois se souvient du vieux camion abandonné dans la grange. Mais il ne parvient pas à le remettre en état et l'ours va peut-être trouver là un moyen de réparer sa bêtise...

Chez Kimane

|

Auteur

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Paru le 05/02/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

9782383224761
© Notice établie par ORB
