#Manga

The Beginning After the End Tome 10

TurtleMe, Fuyuki23, Lya Mayahi

Un roi craint et respecté se réveille après sa mort dans le corps d'un nouveau-né. Il va tout tenter pour corriger les erreurs du passé, se lier à sa famille et créer de nouveaux liens. Un nouvel isekai déjà culte et incontournable ! Ancien roi solitaire et obsédé par la conquête, il meurt assassiné et se réincarne en Arthur Leywin, fils aîné d'un modeste couple d'aventuriers pratiquant la magie. Plongé dans un monde qu'il ne connaît pas, il va utiliser tout son savoir pour s'adapter et corriger les erreurs du passé. Mais derrière la paix et la prospérité de ce nouvel univers se cache une menace sans précédent...

Par TurtleMe, Fuyuki23, Lya Mayahi
Chez Kbooks

|

Auteur

TurtleMe, Fuyuki23, Lya Mayahi

Editeur

Kbooks

Genre

Sonyun (shonen)

The Beginning After the End Tome 10

TurtleMe, Fuyuki23 trad. Lya Mayahi

Paru le 05/02/2026

288 pages

Kbooks

14,95 €

9782382884645
