Une petite ville sans esprits

A Chapatanka, les fantômes n'ont pas trouvé le repos... et c'est la shérif Maddie, aidée de Pratt et George, qui doit sortir la ville de ce foutu pétrin ! Et ce sont des fantômes sortis du cimetières, et du grand écran, qu'ils vont devoir affronter : - Patrick Swayze (Ghost) hante encore Molly. - La maman du Soldat Ryan n'a jamais fait son deuil. - Christiane, la voiture tueuse, continue sa course sanglante. - Et Maddie, elle, se retrouve embarquée dans un voyage temporel qui ferait pâlir Doc et Marty. Un nouvel opus bourré de revenants en tous genres, de clins d'oeil cinéphiles et de situations absurdes.