Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Une petite ville sans esprits

B-Gnet, Jocelyn Joret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Chapatanka, les fantômes n'ont pas trouvé le repos... et c'est la shérif Maddie, aidée de Pratt et George, qui doit sortir la ville de ce foutu pétrin ! Et ce sont des fantômes sortis du cimetières, et du grand écran, qu'ils vont devoir affronter : - Patrick Swayze (Ghost) hante encore Molly. - La maman du Soldat Ryan n'a jamais fait son deuil. - Christiane, la voiture tueuse, continue sa course sanglante. - Et Maddie, elle, se retrouve embarquée dans un voyage temporel qui ferait pâlir Doc et Marty. Un nouvel opus bourré de revenants en tous genres, de clins d'oeil cinéphiles et de situations absurdes.

Par B-Gnet, Jocelyn Joret
Chez Fluide Glacial

|

Auteur

B-Gnet, Jocelyn Joret

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une petite ville sans esprits par B-Gnet, Jocelyn Joret

Commenter ce livre

 

Une petite ville sans esprits

B-Gnet, Jocelyn Joret

Paru le 04/03/2026

56 pages

Fluide Glacial

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038208667
9791038208667
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.