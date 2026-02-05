Inscription
#Essais

Youssef ou la fidélité à soi

Johanna Siméant-Germanos

Fin 1978, Youssef Sassi est contrôlé à Marseille. Il est gravement violenté au commissariat. Malgré les mobilisations, il est expulsé en Tunisie, où il sera torturé, avant d'obtenir l'asile politique en Suède. Fin 1978, Johanna Siméant-Germanos a 9 ans ; de ce souvenir d'enfance, la politiste tire une enquête incarnée et passionnante sur l'engagement, la violence et l'exil. Fin 1978, Youssef Sassi est contrôlé à Marseille. Ce jeune Tunisien, arrivé en France comme saisonnier agricole en 1972, encarté à la CGT et proche de l'extrême gauche, marié depuis peu à une Française, exprime fortement son indignation. Amené au commissariat, il y est violenté. Après sa garde à vue, il porte plainte ; une mobilisation s'organise : c'est " l'affaire Youssef Sassi ". Il est expulsé six mois plus tard, et subit la torture en Tunisie. Une fois libéré, il gagne l'Europe du Nord et obtient l'asile politique en Suède. Fin 1978, Johanna Siméant-Germanos a 9 ans. De ce souvenir d'enfance, la politiste tire un récit passionnant. Retraçant la trajectoire de Youssef, elle raconte son histoire, à la fois extraordinaire et " banale ", tout en s'intéressant aux contextes et mondes sociaux qu'il traverse. L'ouvrage aborde ainsi les transformations de l'immigration de travail en France dans la seconde moitié du xxe siècle, comme les violences policières et l'expérience du racisme subi par les immigrés. Le livre, véritable plongée dans les mondes militants des années 1970, donne également à percevoir les différents environnements nationaux dans lesquels Youssef est amené à vivre. Johanna Siméant-Germanos, dont la voix se mêle à celle de Youssef, livre une enquête incarnée sur l'engagement, la violence et l'exil.

Par Johanna Siméant-Germanos
Chez Anamosa

|

Auteur

Johanna Siméant-Germanos

Editeur

Anamosa

Genre

Faits de société

Youssef ou la fidélité à soi

Johanna Siméant-Germanos

Paru le 05/02/2026

296 pages

Anamosa

24,00 €

9782381911489
