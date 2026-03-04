Une ferme pas comme les autres ! Bienvenue dans un univers joyeusement déjanté où le cochon pêche des poissons, la caille enfile des chaussettes et les animaux de la ferme font tout sauf ce qu'on attend d'eux ! Avec Méli-mélo à la ferme, l'enfant manipule les pages découpées en trois parties pour créer plus de 1000 combinaisons rigolotes. Un livre plein de surprises, à lire dans tous les sens, pour des fous rires garantis dès 3 ans ! Un livre-jeu qui stimule l'imaginaire Conçu pour être feuilleté, retourné, mélangé, Méli-mélo à la ferme encourage l'enfant à inventer, observer et rire. L'objet tout-carton, solide et facile à manipuler, est parfait pour les petites mains. Ce format interactif stimule le langage, la logique et la créativité, tout en renforçant le lien parent-enfant autour d'un moment de lecture amusant et original. Un duo reconnu et une collection inventive Sandra Le Guen, autrice des tendres Taxi-baleine et Tortue-express chez Little Urban, s'associe à l'illustratrice Csil pour donner vie à ce bestiaire aussi tendre que loufoque. Ce livre s'inscrit dans la lignée des albums intelligents et ludiques : un bel objet à offrir, à partager et à redécouvrir à chaque lecture.