Echec à la reine

A-t-on le droit d'aimer quand on doit régner ? Terrasul est dirigé par des reines masquées érigées au rang de divinités. La princesse Viviane est amenée à régner. En attendant, chaque été, ses parents l'envoient loin du palais pour qu'elle puisse vivre encore quelques moments d'insouciance. Elle y rencontre Andreas à qui elle est forcée de cacher sa véritable identité. Et ils tombent amoureux. Malheureusement, leurs devoirs respectifs finissent par les séparer. Car le jeune homme porte lui aussi de lourds secrets. Des années plus tard, Viviane se prépare à défendre son reinaume en guerre. Et se retrouve confrontée au spectre de ses décisions passées... Amour, trahison, complots, pouvoir... un roman magistral porté par de magnifiques personnages, confrontés à des choix impossibles...