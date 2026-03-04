125 et des milliers

125 personnalités racontent 125 victimes de féminicides En France, une femme est assassinée par son compagnon ou ex-compagnon tous les deux jours et demi, soit en moyenne 125 femmes par an. 125 personnalités de la littérature, des mondes politiques et artistiques, prennent la plume pour raconter ces vies détruites et ce que les chiffres ne disent pas. Pour une fois, les victimes ont un visage. A travers l'analyse de son parcours de femme touchée par la violence et ses entretiens avec des policiers, psychiatres, avocats ou philosophes, Sarah Barukh cherche à comprendre l'emprise, les schémas communs aux féminicides et le rôle de la société dans ces assassinats. Un livre pour se souvenir mais aussi pour réfléchir collectivement afin que ces meurtres cessent. Préface inédite A propos de l'autrice Sarah Barukh est née en 1980. Elle a travaillé dans la production audiovisuelle, a écrit pour la télévision et la radio. Elle est l'autrice de plusieurs romans. "Un livre-hommage qui, plus qu'un cri de révolte ou d'indignation, est déjà à lui seul un combat". Psychologies "125 courts et magnifiques portraits de victimes". Sandrine Bajos et Christine Mateus, Le Parisien "Un livre-hommage poignant qui devrait éveiller les consciences : toutes les onze minutes, dans le monde, une femme est tuée par son conjoint ou un membre de sa famille". Catherine Durand, Marie Claire "Sarah Barukh signe un livre sensible sur les féminicides. Mille mains pour "dire ce que les chiffres ne disent pas" et humaniser les statistiques" Aude Ferbos, Sud Ouest Dimanche "Une mise en lumière nécessaire sur les féminicides, pour une prise de conscience globale de la société". Avantages