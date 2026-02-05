Inscription
#Essais

Chez les fous

Albert Londres

ActuaLitté
Un classique du journalisme d'investigation. Après avoir dénoncé les bagnes de Guyane et Biribi, c'est à une autre forme d'enfermement qu'Albert Londres entend s'attaquer : les asiles d'aliénés. Se heurtant une fois encore à la mauvaise volonté des autorités administratives, le grand reporter tentera même de se faire passer pour fou. Parvenant enfin à pénétrer dans plusieurs établissements, il réalisera de nombreuses interviews de malades, qui fourniront la matière de douze articles - volontairement polémistes. La rédaction du Petit Parisien hésitera avant de publier cette enquête, qui ne paraîtra qu'en mai 1925. Devant l'indignation des psychiatres et des aliénistes, Albert Londres, dans le livre qui fera suite à la publication du reportage, sera contraint d'adoucir certains passages et de maquiller quelques noms propres.

Par Albert Londres
Chez Arléa Editions

|

Auteur

Albert Londres

Editeur

Arléa Editions

Genre

Entre deux guerres

Chez les fous

Albert Londres

Paru le 05/02/2026

194 pages

Arléa Editions

10,00 €

ActuaLitté
9782363084316
