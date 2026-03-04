Inscription
Projet dernière chance

Andy Weir

La nouvelle passionnante aventure spatiale de l'auteur du best-seller Seul sur Mars, portée à l'écran avec Ryan Gosling. Ryland Grace est le seul survivant d'une expédition spatiale de la dernière chance. S'il échoue, c'est le sort de l'humanité et la Terre tout entière qui sera en péril. Mais pour l'instant, il ignore tout de cela. Il ne se souvient même pas de son propre nom, et encore moins des objectifs de sa mission. Il sait seulement qu'il est resté en sommeil très, très longtemps. Et il vient de se réveiller pour découvrir qu'il se trouve à des millions de kilomètres de chez lui, avec deux cadavres pour toute compagnie. Ryland se rend compte peu à peu qu'il doit faire face à une tâche impossible. Filant à travers l'espace, il lui faut trouver la clé d'un mystère scientifique insondable... et combattre un fléau qui laisse présager l'extinction de notre espèce. Alors que chaque minute compte et que des années-lumière le séparent de l'être humain le plus proche, il est seul pour relever cet incroyable défi... Mais l'est-il vraiment ? " Un livre qui aurait ravi Robert A. Heinlein et Isaac Asimov. " George R. R. Martin " Le meilleur roman d'Andy Weir à ce jour... et le seul de tout ce que j'ai lu récemment que je suis certain de pouvoir recommander à tout lecteur en sachant qu'ils vont se régaler. " Brandon Sanderson

Par Andy Weir
Chez Bragelonne

Auteur

Andy Weir

Editeur

Bragelonne

Genre

Science-fiction

Projet dernière chance

Andy Weir trad. Nenad Savic

Paru le 04/03/2026

596 pages

Bragelonne

9,95 €

9791028128623
