#Roman francophone

L'Echo d'avant

Emmanuel de Reynal

Et si le progrès nous avait volé l'essentiel ? Dans un futur proche, le dataïsme a tout envahi. Chaque émotion, chaque geste est filtré, noté, archivé. La liberté a cédé la place à la conformité algorithmique. Naomie, jeune journaliste calibrée pour produire des chroniques rapides, reçoit une mission anodine : écrire un papier nostalgique sur "le monde d'avant" . Trois minutes de lecture, pas plus. Mais lorsqu'elle rencontre Le Gardien, dernier témoin d'une époque sans écrans, tout bascule. De carnet en carnet, elle découvre un univers disparu : la lenteur des repas partagés, l'attente sans smartphone, les lettres d'amour, les voisins que l'on connaît, les slows qu'on danse en tremblant... Chaque page fissure ses certitudes, éveille un manque qu'elle ne savait pas nommer. Entre mémoire vive et mémoire effacée, L'Echo d'avant explore avec intensité la question qui nous guette tous : que restera-t-il de notre humanité quand tout sera optimisé ? Un roman d'anticipation poétique et lucide, où le passé devient la dernière utopie possible.

Par Emmanuel de Reynal
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Emmanuel de Reynal

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

L'Echo d'avant

Emmanuel de Reynal

Paru le 05/02/2026

284 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

9782336594576
