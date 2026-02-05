Inscription
Accès des PME aux marchés publics dans l'espace UEMOA

Mougnan Issifou Chabi, Joseph Kaudjhis

L'accès des PME aux marchés publics est une préoccupation multidimensionnelle, multilatérale particulièrement bipolarisante dans la transnationalisation de la doctrine de la commande publique. Selon les exégètes de la théorie économique américaine, la solution miracle à l'inclusion des PME aux marchés publics est l'octroi d'un quota annuel de 23 à 40% aux entreprises nationales de petite taille lors des processus de soumissionnement. Pour sa part, la thérapie européenne extrêmement libérale préconise le renforcement de la capacitation des PME, par la mise en place d'un Plan Marshall en leur faveur dont le socle repose sur une politique d'incitation des PME sans accès privilégié aux marchés publics. Face à ces deux paradigmes idéologiques qui s'affrontent mais coexistent, l'ouvrage se positionne comme une troisième voie articulée autour d'une approche pragmatique centriste, qui prend en compte les besoins spécifiques des PME de l'UEMOA, en combinant : assouplissement procédural et accès aux financements inclusifs et soutenables.

Mougnan Issifou Chabi, Joseph Kaudjhis
Chez Editions L'Harmattan



Auteur

Mougnan Issifou Chabi, Joseph Kaudjhis

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Politique du travail et emploi

Accès des PME aux marchés publics dans l'espace UEMOA

Mougnan Issifou Chabi, Joseph Kaudjhis

Paru le 05/02/2026

144 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

9782336585710
