Coumba Diabaté n'a pas grandi pour faire de la politique. Elle n'était pas non plus destinée à déranger. Pourtant, elle a posé trop de questions, au mauvais moment, dans un village profondément patriarcal. Résultat : elle est rejetée par les siens, comme on se débarrasse d'un problème. Seule à la capitale, Coumba devra alors apprendre : à décrypter les rapports de force, à encaisser sans plier, à se taire et à frapper au bon moment. Le pouvoir s'habille en robe n'est pas un conte villageois, c'est un roman d'initiation, une plongée lucide, dans les coulisses du pouvoir, pour celles et ceux qui veulent découvrir la politique sans filtres. Avec une écriture précise parfois tendre, parfois tranchante, Josée Palenfo livre un récit politique vibrant.