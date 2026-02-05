L'attentat de Marseille en 1934

En dépit des nombreux ouvrages et articles sur le sujet, l'attentat de Marseille contre le roi Alexandre de Yougoslavie en 1934 présente encore des zones d'ombre. Quand et pourquoi la décision d'attenter à la vie du roi a-t-elle été prise ? Qui étaient les conjurés ? Quelle était la nationalité du régicide ? Que disait le pacte passé entre l'Oustacha croate et l'Organisation révolutionnaire internationale macédonienne ? Quels ont été les organisateurs de l'attentat ? De qui ont été victimes le ministre français Louis Barthou et les quelques civils présents sur les lieux ? L'avocat de la défense, maître Georges Desbons, spécialiste des Balkans, a été d'emblée la cible de manoeuvres visant à l'écarter du procès, puis radié du barreau et expulsé de l'audience. Il a été réintégré par une loi spéciale une fois la sentence prononcée. Cette mesure qui l'a frappé, jamais vue dans l'histoire judiciaire, a permis aux trois conjurés d'échapper à la peine capitale qui leur était promise. Ses archives donnent un nouvel éclairage sur la préparation et l'exécution de l'attentat, ainsi que sur ses suites judiciaires.