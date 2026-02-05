Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'attentat de Marseille en 1934

Marc Gjidara

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En dépit des nombreux ouvrages et articles sur le sujet, l'attentat de Marseille contre le roi Alexandre de Yougoslavie en 1934 présente encore des zones d'ombre. Quand et pourquoi la décision d'attenter à la vie du roi a-t-elle été prise ? Qui étaient les conjurés ? Quelle était la nationalité du régicide ? Que disait le pacte passé entre l'Oustacha croate et l'Organisation révolutionnaire internationale macédonienne ? Quels ont été les organisateurs de l'attentat ? De qui ont été victimes le ministre français Louis Barthou et les quelques civils présents sur les lieux ? L'avocat de la défense, maître Georges Desbons, spécialiste des Balkans, a été d'emblée la cible de manoeuvres visant à l'écarter du procès, puis radié du barreau et expulsé de l'audience. Il a été réintégré par une loi spéciale une fois la sentence prononcée. Cette mesure qui l'a frappé, jamais vue dans l'histoire judiciaire, a permis aux trois conjurés d'échapper à la peine capitale qui leur était promise. Ses archives donnent un nouvel éclairage sur la préparation et l'exécution de l'attentat, ainsi que sur ses suites judiciaires.

Par Marc Gjidara
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Marc Gjidara

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Terrorisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'attentat de Marseille en 1934 par Marc Gjidara

Commenter ce livre

 

L'attentat de Marseille en 1934

Marc Gjidara

Paru le 05/02/2026

312 pages

Editions L'Harmattan

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336569758
9782336569758
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.