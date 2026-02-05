Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Rentabiliser l’aide humanitaire en République Démocratique du Congo

Grace Wani Zigabe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La gestion de l'aide humanitaire est une préoccupation majeure, devenue incontournable à la périphérie des conflits actuels à divers endroits de notre planète. En République Démocratique du Congo, théâtre de nombreux conflits armés au long cours, les structures étatiques, les Organisations Non Gouvernementales, les pays donateurs, s'interrogent sur le bon usage qui pourrait être fait de l'aide humanitaire destinée aux déplacés de guerre et autres populations vulnérables. En prenant pour terrain d'expérimentation l'Ituri, l'autrice propose l'approche Nexus et conclut à son efficacité et à sa portée opérationnelle au-delà de la RDC. Cet ouvrage a vocation à servir d'outil pour une gestion efficace de l'aide humanitaire dans d'autres pays africains confrontés à des crises humanitaires similaires.

Par Grace Wani Zigabe
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Grace Wani Zigabe

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Aide humanitaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rentabiliser l’aide humanitaire en République Démocratique du Congo par Grace Wani Zigabe

Commenter ce livre

 

Rentabiliser l’aide humanitaire en République Démocratique du Congo

Grace Wani Zigabe

Paru le 05/02/2026

68 pages

Editions L'Harmattan

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336569536
9782336569536
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.