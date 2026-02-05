Rentabiliser l’aide humanitaire en République Démocratique du Congo

La gestion de l'aide humanitaire est une préoccupation majeure, devenue incontournable à la périphérie des conflits actuels à divers endroits de notre planète. En République Démocratique du Congo, théâtre de nombreux conflits armés au long cours, les structures étatiques, les Organisations Non Gouvernementales, les pays donateurs, s'interrogent sur le bon usage qui pourrait être fait de l'aide humanitaire destinée aux déplacés de guerre et autres populations vulnérables. En prenant pour terrain d'expérimentation l'Ituri, l'autrice propose l'approche Nexus et conclut à son efficacité et à sa portée opérationnelle au-delà de la RDC. Cet ouvrage a vocation à servir d'outil pour une gestion efficace de l'aide humanitaire dans d'autres pays africains confrontés à des crises humanitaires similaires.