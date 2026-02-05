Entrepreneuriat féminin, inclusion financière et développement économique

Issu de travaux de recherche consacrés à l'entrepreneuriat féminin en Afrique, cet ouvrage analyse les liens entre initiative économique des femmes, inclusion financière et modalités de financement. Dans un contexte post-Covid-19 marqué par de fortes vulnérabilités économiques et sociales, cette thématique s'impose comme un enjeu central pour le développement durable des pays africains. Comprendre les dynamiques propres à l'entrepreneuriat féminin, les mécanismes de financement existants ainsi que les obstacles spécifiques auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures constitue une condition essentielle pour concevoir des politiques et des stratégies réellement efficaces. Sans cette lecture fine des réalités du terrain, les actions de soutien à la croissance économique risquent de demeurer partielles ou inadaptées. S'appuyant sur des observations menées dans différents contextes africains, l'ouvrage apporte un éclairage rigoureux et documenté sur ces enjeux. Il propose également des pistes d'action et des recommandations concrètes, directement mobilisables par chaque pays africain. Il contribue ainsi à nourrir une réflexion stratégique en faveur d'une croissance plus inclusive, durable et équitable, plaçant l'autonomisation économique des femmes au coeur des priorités.