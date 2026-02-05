Archéologie médiévale N° 54

Archéologie Médiévale 54 - 2024 Revue d'Archéologie Médiévale et Moderne Cécile Lagane et Lise Saussus L'épineuse lecture du " trône de Dagobert " : analyses techniques, stylistiques et matérielles. Utilisation, représentation et interprétation Sophie Liégard avec la collaboration d'Alain Fourvel, Stéphane Hérouin et Catherine Lavier Les occupations funéraires dans la galerie sud du cloître de l'abbaye de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) Clément Letor Les charpentes de l'église Saint-Georges du château de Caen (Calvados) Christophe Landry, Christophe Le Bourlot, avec la collaboration de Tommy Vicard, Véronique Langlet-Marzloff, Sophie Savay-Guerraz Fleurs de ma ville... Des écus fleurdelisés sur un fourreau médiéval à Vénissieux (Rhône) Corinne Goy, David Billoin, avec la collaboration de Vincent Borrel, Jean-Pierre Cornevaux et Claudine Munier Un poêle exceptionnel en céramique (fin du XVe s. -début du XVIe s.) : les amoureux du château d'Oricourt (Haute-Saône) Sania Carbone Le rôle des temples, complexes et agglomérations monastiques dans l'évolution de l'architecture militaire au Japon du XIVe s. au XVIe s Chronique des fouilles médiévales et modernes en France en 2023 Répartition régionale des chantiers de fouilles médiévales et modernes I - Constructions et habitats civils - environnement rural et urbain II - Constructions et habitats ecclésiastiques III - Constructions et habitats fortifiés IV - Sépultures et nécropoles V - Installations artisanales VI - Archéologie subaquatique, épaves et installations portuaires VII - Diverses chroniques Bulletin critique Marie-Cécile Truc (dir.), Arnaud Rémy (codir.) Archéologie rurale du premier Moyen Age en Champagne-Ardenne (fin Ve-XIIe siècle). Un bilan régional de trente ans d'archéologie préventive (Sébastien Jesset) Daniel Morleghem, Elisabeth Lorans et Jean-Hervé Foulon (dir.) Marmoutier (Tours), De l'oratoire Notre-Dame au prieuré des Sept dormants (Anne Baud) Cécile Lagane Meubles et ameublements médiévaux en Europe occidentale, VIe-XIIIe siècle (Isabelle Cartron) Luc Bourgeois et Frédéric Prodeo (dir.) Les seigneurs du marais. La résidence fossoyée de La Mothe de Pineuilh (Gironde, Xe-XIIe siècle) (Laurent Schneider) Laurent Duvette, Richard Rougier et Nathalie Soupart (coord.) Les occupations protohistoriques et historiques de Méaulte (Somme) (Séverine Hurard) Eric Normand et Alain Champagne (dir.) De l'eau, du sel et des hommes. Les marais charentais au Moyen Age et à l'époque moderne : Histoire, archéologie, environnement (Adrien Bayard) Guilhem Ferrand (éd.) Les inventaires après décès de la ville de Dijon à la fin du Moyen Age (1390-1459), t. I et II : (Mickaël Wilmart) Benjamin Jagou, avec la collaboration de Frédéric Audouit, Alex Bezut, Virginie Decoupigny, Samuel Desoutter et Patrice Herbin Le charbon de terre dans la France du Nord : son usage jusqu'à l'époque moderne (Joseph Gauthier) Livres et périodiques reçus