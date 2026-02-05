Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Un fleuve en partage

Francis Dupuy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avant de constituer une frontière entre le Surinam et la Guyane française, le fleuve Maroni est d'abord un axe de circulation et de vie. Le long de ses rives, cohabitent différents groupes amérindiens et "marrons", descendants d'esclaves déportés par la traite puis parvenus à former des sociétés autonomes hors du monde des plantations. A travers une approche anthropologique originale prenant pour point de départ non les peuples en eux-mêmes mais leurs relations, cet ouvrage explore un voisinage inattendu de groupes sociaux rassemblés par l'histoire le long du fleuve. Il invite à comprendre les interactions instaurées à partir de la fin du XVIIIe siècle entre les Amérindiens Wayana et les Afrodescendants Boni d'une part, Ndjuka d'autre part. En matière d'enjeux territoriaux, d'échanges de biens, de circulation des personnes comme de mythes et de récits de l'autre, il apparaît que la proximité culturelle entre les communautés n'est pas garante de rapports pacifiés, tandis que des écarts culturels maximaux peuvent être surmontés dès lors que les circonstances exigent la complémentarité. Au fil d'une enquête en balancier entre les trois communautés, fruit d'une vingtaine d'années de recherches, Francis Dupuy propose un éclairage singulier de l'histoire de la Guyane et un paradigme renouvelé pour comprendre la texture parfois contre-intuitive des rapports entre sociétés.

Par Francis Dupuy
Chez CNRS

|

Auteur

Francis Dupuy

Editeur

CNRS

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un fleuve en partage par Francis Dupuy

Commenter ce livre

 

Un fleuve en partage

Francis Dupuy

Paru le 05/02/2026

350 pages

CNRS

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271158208
9782271158208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.