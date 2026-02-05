Un fleuve en partage

Avant de constituer une frontière entre le Surinam et la Guyane française, le fleuve Maroni est d'abord un axe de circulation et de vie. Le long de ses rives, cohabitent différents groupes amérindiens et "marrons", descendants d'esclaves déportés par la traite puis parvenus à former des sociétés autonomes hors du monde des plantations. A travers une approche anthropologique originale prenant pour point de départ non les peuples en eux-mêmes mais leurs relations, cet ouvrage explore un voisinage inattendu de groupes sociaux rassemblés par l'histoire le long du fleuve. Il invite à comprendre les interactions instaurées à partir de la fin du XVIIIe siècle entre les Amérindiens Wayana et les Afrodescendants Boni d'une part, Ndjuka d'autre part. En matière d'enjeux territoriaux, d'échanges de biens, de circulation des personnes comme de mythes et de récits de l'autre, il apparaît que la proximité culturelle entre les communautés n'est pas garante de rapports pacifiés, tandis que des écarts culturels maximaux peuvent être surmontés dès lors que les circonstances exigent la complémentarité. Au fil d'une enquête en balancier entre les trois communautés, fruit d'une vingtaine d'années de recherches, Francis Dupuy propose un éclairage singulier de l'histoire de la Guyane et un paradigme renouvelé pour comprendre la texture parfois contre-intuitive des rapports entre sociétés.