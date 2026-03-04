Inscription
#Roman francophone

La gravité des étoiles

Pascale Joye

ActuaLitté
Lorsque Rosalie est embauchée en tant que femme de ménage, c'est une bénédiction. à court de ressources, cet emploi tombe très bien pour elle qui doit subvenir aux besoins de son foyer. Et puis son employeuse, Constance, une veuve, est très gentille et attentionnée. Peu à peu, une relation d'amitié naît entre ces deux femmes que tout semble pourtant séparer. Peu à peu, Constance comprend que Rosalie vit un calvaire chez elle avec un mari dominateur et violent. Elle le comprend d'autant mieux qu'elle a vécu la même chose des années plus tôt. Constance sait qu'il est inutile de dire à Rosalie de quitter cet homme. Elle sait d'avance qu'elle ne le quittera pas. Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle est persuadée que sans lui, elle ne vaut pas grand-chose. Parce qu'elle a déjà tellement accepté qu'elle se dit qu'elle pourra bien supporter davantage. Pourtant, Constance va devoir lui faire comprendre qu'elle doit partir. Avant qu'il ne soit trop tard...

Par Pascale Joye
Chez City Editions

|

Auteur

Pascale Joye

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

La gravité des étoiles

Pascale Joye

Paru le 18/03/2026

448 pages

City Editions

8,00 €

9782824625829
