Dans le village qu'habite Maurice Pons, à Jouff, il circule d'étranges rumeurs au sujet de Mademoiselle B., Une personne sans âge, toujours de blanc vêtue, et qui cache peut-être des mains palmées sous ses gants de fil. Les hommes qu'elle attire chez elle, dans sa petite maison isolée de la digue, n'en ont plus pour longtemps à vivre. On les retrouve noyés dans La Flanne, ou pendus à la branche d'un chêne, ou écrasés sur les routes dans les circonstances très suspectes. Quelle sorte de pouvoir détient donc Mademoiselle B. pour infuser ainsi à ses victimes le goût violent de la morts ? Les gendarmes, le juge, le curé ne veulent même pas le savoir...Mais Maurice Pons, qui se trouve mêlé malgré lui de très près à certains de ces suicides inexplicables, mène une enquête rigoureuse. Il veut percer le mystère ce cette demoiselle qui rejoint les tourments d'un écrivain si naturellement ouvert au fantastique.