Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Mademoiselle B.

Maurice Pons

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le village qu'habite Maurice Pons, à Jouff, il circule d'étranges rumeurs au sujet de Mademoiselle B., Une personne sans âge, toujours de blanc vêtue, et qui cache peut-être des mains palmées sous ses gants de fil. Les hommes qu'elle attire chez elle, dans sa petite maison isolée de la digue, n'en ont plus pour longtemps à vivre. On les retrouve noyés dans La Flanne, ou pendus à la branche d'un chêne, ou écrasés sur les routes dans les circonstances très suspectes. Quelle sorte de pouvoir détient donc Mademoiselle B. pour infuser ainsi à ses victimes le goût violent de la morts ? Les gendarmes, le juge, le curé ne veulent même pas le savoir...Mais Maurice Pons, qui se trouve mêlé malgré lui de très près à certains de ces suicides inexplicables, mène une enquête rigoureuse. Il veut percer le mystère ce cette demoiselle qui rejoint les tourments d'un écrivain si naturellement ouvert au fantastique.

Par Maurice Pons
Chez Christian Bourgois Editeur

|

Auteur

Maurice Pons

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mademoiselle B. par Maurice Pons

Commenter ce livre

 

Mademoiselle B.

Maurice Pons

Paru le 05/02/2026

272 pages

Christian Bourgois Editeur

9,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782267059052
9782267059052
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.