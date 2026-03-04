Inscription
Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2

Ire Yonemoto

Pack 1=2 Wild Strawberry. Contient les volumes 1 et 2 de la série. Résumé du volume 1 : Il y a 36 ans, une épaisse végétation a brusquement envahi Tokyo, donnant naissance à des fleurs- parasites mortelles appelées "jinka". Ces plantes monstrueuses contaminent les êtres humains grâce à leur pollen, puis se nourrissent d'eux avant de fleurir, condamnant alors leur hôte. Au coeur de la capitale nippone devenue un enfer végétal, deux orphelins, Kingo et Kayano, tentent de survivre jour après jour... Mais leur quotidien bascule lorsque la Force Funéraire Florale, dont la mission est d'éradiquer les jinka, découvre que Kayano est porteuse d'un de ces redoutables parasites... Pour Kingo, qui a juré de remuer ciel et terre pour que sa soeur adoptive redevienne humaine, un terrible combat commence !

Ire Yonemoto
Kazé Editions

|

Auteur

Ire Yonemoto

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2

Ire Yonemoto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 04/03/2026

334 pages

Kazé Editions

7,99 €

9782820356048
