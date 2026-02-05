Inscription
#Imaginaire

Brûle-Bleu

Léna Pontgelard

ActuaLitté
Silas vit et travaille à l'Auberge de l'Ecu depuis toujours. Lui et ses semblables aident Roland, l'aubergiste, à tenir le lieu pour que les voyageurs qui passent par l'Ecu y dépensent lestement leurs bourses. Chaque jour, invariablement, Silas plie les draps, passe le balai, se rend au lavoir, plume les volailles, broie les épices, et recommence. Il existe pour cela, uniquement, car c'est ainsi qu'il a été créé. Mais un matin, Silas s'interroge. Sur son corps bleu. Sur son statut de créature. Sur l'origine des choses et leurs conséquences. Il n'en tire aucune conclusion, seulement d'autres questions, encore, qui pleuvent comme les amandes sur les plats des jours de fête. A force de questions, Silas est pris de vertiges ; il ne suit plus tout à fait le déroulement normal de ses journées, arraché à sa stricte routine par un trop plein de bruits, d'odeurs, de couleurs, de sensations. Et puis arrive à l'auberge le sieur Octave de Gorrevod, chevalier sans terres en mission. Sa liberté, sa verve, son avide curiosité devient pour Silas le catalyseur de sa révolution intérieure. Alors, autour de lui, le monde s'ordonne et s'embrase, le confrontant au brûlant désir de vivre et d'aimer.

Par Léna Pontgelard
Chez Christian Bourgois Editeur

|

Auteur

Léna Pontgelard

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Fantastique

Brûle-Bleu

Léna Pontgelard

Paru le 05/02/2026

448 pages

Christian Bourgois Editeur

23,00 €

ActuaLitté
9782267054897
