Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le guide de l'épargne facile

Paul Marie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Conseiller financier au sein d'une grande institution bancaire, Paul Marie observe au quotidien les lacunes des Français en matière d'éducation financière. Fort de son expérience de terrain, il décrypte dans cet ouvrage les mécanismes parfois complexes de l'épargne, mais aussi de l'investissement et donne les clés pour reprendre en main ses finances et construire son patrimoine. De l'épargne de précaution aux investissements plus sophistiqués, ce guide explore l'ensemble des outils financiers (livrets réglementés, assurance-vie, PEA, obligations et actions), analysant chaque instrument avec ses avantages, ses risques et ses opportunités, afin d'en offrir une compréhension complète et objective. Il propose également des stratégies concrètes et des conseils pratiques permettant à tous les profils d'épargnants de mettre en place une gestion financière efficace et d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins. Un guide indispensable pour celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur avenir financier.

Par Paul Marie
Chez Maxima

|

Auteur

Paul Marie

Editeur

Maxima

Genre

Gestion de patrimoine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide de l'épargne facile par Paul Marie

Commenter ce livre

 

Le guide de l'épargne facile

Paul Marie

Paru le 04/03/2026

224 pages

Maxima

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818812549
9782818812549
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.