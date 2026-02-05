L'heure des fauves

L'enquêtrice Chloé Latour est précipité au coeur d'une affaire de féminicides, qui n'est non pas sans lui rappeler son propre passé... Qui est cette femme qui court dans la nuit marseillaise, poursuivie par un mystérieux agresseur qui finit par l'égorger après l'avoir mutilée en lui coupant une main ? Pour quelle raison a-t-elle subie une ablation du sein droit, et pourquoi découvre-t-on une puce GPS greffée sous sa peau ? Que signifie ce mode opératoire, et ce tatouage qu'elle porte à l'avant-bras, écrit en arabe : " Les hommes ont autorité sur les femmes " ? Pour Chloé Latour, commandante à la Crime aux allures de princesse nordique, les féminicides ne sont pas seulement des meurtres. Ils la renvoient à sa propre histoire, à l'assassinat gratuit de Sophie, l'amour de sa vie, massacrée à coups de poings et défigurée au cutter vingt ans plus tôt par un monstre qu'on n'a jamais retrouvé. Aspirée par une affaire qui la plonge dans les recoins les plus sordides de sa mémoire et devient personnelle, Chloé, aidée par les flics de son groupe d'enquête, va se lancer à la poursuite d'un tueur de femmes démoniaque et surdoué dont les victimes se comptent par dizaines.