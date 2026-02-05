Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

L'heure des fauves

Olivier Descosse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'enquêtrice Chloé Latour est précipité au coeur d'une affaire de féminicides, qui n'est non pas sans lui rappeler son propre passé... Qui est cette femme qui court dans la nuit marseillaise, poursuivie par un mystérieux agresseur qui finit par l'égorger après l'avoir mutilée en lui coupant une main ? Pour quelle raison a-t-elle subie une ablation du sein droit, et pourquoi découvre-t-on une puce GPS greffée sous sa peau ? Que signifie ce mode opératoire, et ce tatouage qu'elle porte à l'avant-bras, écrit en arabe : " Les hommes ont autorité sur les femmes " ? Pour Chloé Latour, commandante à la Crime aux allures de princesse nordique, les féminicides ne sont pas seulement des meurtres. Ils la renvoient à sa propre histoire, à l'assassinat gratuit de Sophie, l'amour de sa vie, massacrée à coups de poings et défigurée au cutter vingt ans plus tôt par un monstre qu'on n'a jamais retrouvé. Aspirée par une affaire qui la plonge dans les recoins les plus sordides de sa mémoire et devient personnelle, Chloé, aidée par les flics de son groupe d'enquête, va se lancer à la poursuite d'un tueur de femmes démoniaque et surdoué dont les victimes se comptent par dizaines.

Par Olivier Descosse
Chez Pocket

|

Auteur

Olivier Descosse

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur L'heure des fauves par Olivier Descosse

Commenter ce livre

 

L'heure des fauves

Olivier Descosse

Paru le 05/02/2026

552 pages

Pocket

10,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356633
9782266356633
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.