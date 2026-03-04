Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Bande dessinée jeunesse

Banksy, Marseille et moi

Elise Fontenaille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Darwin est un dingue de Banksy. Alors quand il apprend que le célèbre artiste a créé une nouvelle oeuvre à Marseille, il décide de tout lâcher pour aller la voir. Mais ce qu'il va trouver là-bas dépasse sa passion, la ville monde, complexe, riche et un peu dingue va le faire tomber sous son charme. Le jeune homme n'a plus le choix, il va devoir s'y installer. Pris sous les ailes d'un couple de restaurateurs, qui incarne à eux seuls l'un des plus grands drames de notre époque, Darwin va découvrir la cuisine palestinienne, le désespoir des exilés et l'amour auprès d'une fille qui navigue entre deux cultures.

Par Elise Fontenaille
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Elise Fontenaille

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Banksy, Marseille et moi par Elise Fontenaille

Commenter ce livre

 

Banksy, Marseille et moi

Elise Fontenaille

Paru le 04/03/2026

107 pages

Editions du Rouergue

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812628146
9782812628146
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.