Banksy, Marseille et moi

Darwin est un dingue de Banksy. Alors quand il apprend que le célèbre artiste a créé une nouvelle oeuvre à Marseille, il décide de tout lâcher pour aller la voir. Mais ce qu'il va trouver là-bas dépasse sa passion, la ville monde, complexe, riche et un peu dingue va le faire tomber sous son charme. Le jeune homme n'a plus le choix, il va devoir s'y installer. Pris sous les ailes d'un couple de restaurateurs, qui incarne à eux seuls l'un des plus grands drames de notre époque, Darwin va découvrir la cuisine palestinienne, le désespoir des exilés et l'amour auprès d'une fille qui navigue entre deux cultures.