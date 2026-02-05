La Vengeance du crapaud

Chronique d'un village breton pendant les années d'Occupation, avec ses belles âmes et les autres... Il est écrit qu'il se vengerait. De ce jour de 1945 où il assista, à douze ans, à l'humiliation publique de sa mère devant tout le village, l'idée s'est imposée comme une évidence. Il la vengerait dès qu'il serait en âge. Elevé par ses parents, Joseph et Marie-Ange Touseg dans leur chaumière isolée, non loin de Tréveuzen, le jeune Yves-Marie souffre de brimades permanentes sur son physique. Ironie du sort, son nom Touseg signifie " crapaud " en breton. Son père, brave charpentier qui nourrit une passion pour la sculpture, complote avec d'autres contre la présence nazie. Il est dénoncé en 1943 par les frères Daouphars, de tristes sires qui convoitent son épouse depuis longtemps. Joseph est abattu par les occupants allemands. Et parce qu'elle a soigné un jeune Allemand blessé, les deux frères vont dénoncer à son tour Marie-Ange. Pour elle, qu'importait l'uniforme, il s'agissait juste de prodiguer son don de guérisseuse. Femme brisée, veuve inconsolable, qui subit l'outrage de la tonte, elle sombre dans l'alcool... Une terrible dérive à laquelle assiste Yves-Marie qui n'a pour réconfort que son amitié avec la jolie Candice, fille de notables. Mais le destin, encore, va s'acharner contre le jeune garçon seul ou presque face à la communauté bien-pensante de Tréveuzen...