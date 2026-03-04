Clamp School Detectives Tome 2

Nokoru Imonoyama, président du BDE de l'école primaire, apprend qu'un fantôme rôderait chaque soir dans la salle d'art. Aussitôt, le trio de détectives de l'académie CLAMP mène l'enquête. Selon les membres du club d'art, le spectre n'apparaîtrait qu'après 19 heures, accompagné de miaulements. Mais existe-t-il réellement ? Et que peuvent-ils faire contre un ennemi invisible ? Les détectives vont devoir s'accrocher... La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Résolvez des enquêtes hautes en couleur avec CLAMP School Detectives et (re)découvrez les Reines du Manga !