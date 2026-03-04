Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Clamp School Detectives Tome 2

Clamp

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nokoru Imonoyama, président du BDE de l'école primaire, apprend qu'un fantôme rôderait chaque soir dans la salle d'art. Aussitôt, le trio de détectives de l'académie CLAMP mène l'enquête. Selon les membres du club d'art, le spectre n'apparaîtrait qu'après 19 heures, accompagné de miaulements. Mais existe-t-il réellement ? Et que peuvent-ils faire contre un ennemi invisible ? Les détectives vont devoir s'accrocher... La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Résolvez des enquêtes hautes en couleur avec CLAMP School Detectives et (re)découvrez les Reines du Manga !

Par Clamp
Chez Pika Edition

|

Auteur

Clamp

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Clamp School Detectives Tome 2 par Clamp

Commenter ce livre

 

Clamp School Detectives Tome 2

Clamp trad. Emeline Cablé

Paru le 04/03/2026

202 pages

Pika Edition

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811693183
9782811693183
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.