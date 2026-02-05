A Dubaï, capitale de l'influence, le succès est à porté de main... Mais à quel prix ? " J'en ai marre de voir défiler des vies de ouf sur les réseaux depuis mon lit une place ". Quittant son Marseille natal, Norma se lance à la conquête des réseaux sociaux après un passage par la télé-réalité. Pari gagné : forte de millions de followers, elle devient l'étoile montante de l'influence à Dubaï. Mais lorsqu'elle disparaît brutalement des radars, Alice, sa meilleure amie, décide de partir à sa recherche et embarque pour le golfe Persique. Ce qu'elle va découvrir dépasse l'imagination.