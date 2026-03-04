Tokyo Babylon Tome 5

Plus le temps passe et plus les missions de Subaru lui pèsent. Hokuto s'inquiète de l'état de son petit frère qui s'investit corps et âme auprès des personnes ayant besoin de son aide, mais le maître du yin et du yang n'a pas vraiment le choix... Au parc comme au karaoké, il doit, là aussi, aider des âmes en peine. Pourra-t-il tenir encore longtemps sans craquer ? La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Plongez dans les limbes de Tokyo Babylon et (re)découvrez les Reines du Manga !