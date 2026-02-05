Inscription
#Essais

Histoire de la banlieue

Thibault Tellier

ActuaLitté
Une brillante synthèse sur la construction des banlieues en France, de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Depuis de nombreuses années, la banlieue française est au centre de toutes les attentions. Souvent fortement connotée négativement, elle est assimilée par ses contemporains à des zones à risques où se concentrent la précarité, la délinquance et, plus généralement, les principaux problèmes rencontrés par la société. Pourtant, aujourd'hui encore, la banlieue incarne la promesse d'un monde nouveau. Mais comment appréhender un objet si divers, ne serait-ce que du point de vue de sa délimitation géographique ? Comment comparer zones pavillonnaires et cités-dortoirs, ceintures urbaines autour de Paris et périphéries de Lyon ? Quels enjeux - notamment politiques - représente-t-elle ? Surtout, ne faudrait-il pas plutôt parler des banlieues ? Fort de sources variées et, pour certaines, inédites, Thibault Tellier répond à ces questions et à tant d'autres en retraçant la riche histoire de la banlieue depuis son apparition au XIXe siècle. Texte intégral

Par Thibault Tellier
Chez Pocket

|

Auteur

Thibault Tellier

Editeur

Pocket

Genre

Sociologie urbaine

Histoire de la banlieue

Thibault Tellier

Paru le 05/02/2026

528 pages

Pocket

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782266352642
