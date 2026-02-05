Une brillante synthèse sur la construction des banlieues en France, de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Depuis de nombreuses années, la banlieue française est au centre de toutes les attentions. Souvent fortement connotée négativement, elle est assimilée par ses contemporains à des zones à risques où se concentrent la précarité, la délinquance et, plus généralement, les principaux problèmes rencontrés par la société. Pourtant, aujourd'hui encore, la banlieue incarne la promesse d'un monde nouveau. Mais comment appréhender un objet si divers, ne serait-ce que du point de vue de sa délimitation géographique ? Comment comparer zones pavillonnaires et cités-dortoirs, ceintures urbaines autour de Paris et périphéries de Lyon ? Quels enjeux - notamment politiques - représente-t-elle ? Surtout, ne faudrait-il pas plutôt parler des banlieues ? Fort de sources variées et, pour certaines, inédites, Thibault Tellier répond à ces questions et à tant d'autres en retraçant la riche histoire de la banlieue depuis son apparition au XIXe siècle. Texte intégral