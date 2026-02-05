Ainsi font font font

Une ville sur le point d'imploser. Une mère au bord du gouffre. Un cauchemar auquel seule Helen Grace peut mettre fin. Une guerre des gangs fait rage dans Southampton, les forces de l'ordre sont attaquées de toutes parts. C'est dans ce contexte chaotique que disparaît Naomi. Contrairement à la police, sa mère est sûre qu'elle n'a pas fugué. Devant le désarroi de cette femme, Helen Grace décide de désobéir à sa hiérarchie pour l'aider à retrouver sa fille. Enquêtant en secret, Helen soulève des questions de plus en plus troublantes et remonte la piste de plusieurs disparitions inquiétantes. Il semblerait que la vérité se cache bien plus près qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer...